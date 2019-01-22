Футболисты ЦСКА победили "Мольде" в товарищеском матче

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА добился победы над шведским "Мольде" в контрольной встрече, прошедшей в Испании в рамках подготовительного сбора армейцев к весенней части сезона-2018/19.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

На 78-й минуте Даниэл Чукву вывел "Мольде" вперед, однако победный счет шведской команде удержать не удалось. Через две минуты Ильзат Ахметов сравнял счет, а на 89-й минуте Кирилл Набабкин провел победный для армейцев счет.

Ранее ЦСКА на сборах в Испании со счетом 5:0 разгромил латвийскую команду "Вентспилс".