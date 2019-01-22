Футболисты "Локомотива" победили "Зенит" на турнире в Катаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" добился победы над петербургским "Зенитом" на проходящем в Катаре турнире среди российских клубов "Кубок Матч Премьер".

Результат встречи, прошедшей во вторник – 3:1 в пользу "Локомотива".

На 35-й минуте Федор Смолов вывел "Локомотив" вперед, еще через минуту счет стал уже 2:0: отличился Антон Миранчук. На 51-й минуте Алесей Миронов довел счет до разгромного. На 82-й минуте футболист "Зенита" Эмилиано Ригони сократил отставание.

Помимо этих команд в турнире принимают участие "Спартак" (Москва) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Накануне "Спартак" выиграл у "Ростова" со счетом 2:1.

Регламентом турнира не предусмотрены ничейные исходы матчей. Если основное время не выявило победителя игры, назначается серия пенальти. Ее победитель получает два очка, а проигравшая команда – одно. За победу в основное время полагается три балла, за поражение – ни одного.