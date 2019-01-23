Определились все полуфиналисты Australian Open

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил японца Кея Нисикори и стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии-2019.
Четвертьфинальный матч лидера мирового рейтинга с девятой ракеткой мира оказался непродолжительным. Во втором сете, при счете 1:6, 1:4, японец отказался от дальнейшей борьбы.
В полуфинале Джокович сыграет с представителем Франции Люком Пуи. Другую пару 1/2 финала составили испанец Рафаэль Надаль и грек Стефанос Циципас.
В женском одиночном разряде борьба за выход в финал будет вестись в следующих парах: Петра Квитова (Чехия) – Даниэль Коллинз (США) и Каролина Плишкова – Наоми Осака (Япония).