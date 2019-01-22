Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинале Australian Open-2019 он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Соперник испанца по полуфиналу уже известен. Это – грек Стефано Циципас. Ранее Надаль встречался с ним дважды и оба раза победил.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.