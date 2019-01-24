"Салават Юлаев" победил "Куньлунь Ред Стар" и вышел в плей-офф КХЛ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского клуба "Салават Юлаев" нанесли поражение китайскому "Куньлунь Ред Стар" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу "Салавата". В его составе голы провели Максим Майоров и Линус Умарк, в составе китайской команды – Ондржей Витасек.

Эта победа позволила "Салавату" досрочно обеспечить себе место среди участников плей-офф. Команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. "Куньлунь" – на девятом месте.