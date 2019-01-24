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"Авангард" победил "Амур" в КХЛ

Есть обновление от 17:17

"Адмирал" выиграл у "Сибири"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" добились победы над хабаровским "Амуром" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В итоговом протоколе встречи, прошедшей на льду "Амура", зафиксировано поражение хозяев со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Победу "Авангарду" принесли голы Ильи Михеева, Максима Чудинова и Евгения Медведева.

Обе команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Авангард" занимает здесь второе место, "Амур" - последнее, 13-е.

Владивостокский "Адмирал" на домашнем льду победил новосибирскую "Сибирь".

Встреча закончилась со счетом 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). В составе хозяев отличились Владимир Бутузов (дважды), Войтех Полак и Кирилл Дьяков. У гостей шайбы забросили Юкка Пельтола и Николай Демидов.

"Адмирал" занимает предпоследнее (12-е) место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Сибирь" - десятое в этой же конференции.

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Теги: хоккей, КХЛ

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