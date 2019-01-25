Россиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото проходящего в Минске чемпионата Европы в женском одиночном катании.

В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 213,84 балла.

Ранее она не выигрывала ни чемпионаты Европы, ни чемпионаты мира, ни Олимпийские игры, ни серии Гран-при.

Второе место заняла победительница Олимпиады-2018 и чемпионата Европы-2018 Алина Загитова. Показав лучший результат в короткой программе, она стала четвертой в произвольном прокате. В итоге она заработала 198,34 балла.

Третье место заняла представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194,40).

Еще одна россиянка, Станислава Константинова, заняла четвертое место, набрав 189,72 балла.