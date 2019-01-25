Спорт

Россиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова

Россиянка Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию
Софья Самодурова выполняет произвольную программу на чемпионате Европы в Минске
Фото: ТАСС, Наталия Федосенко

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото проходящего в Минске чемпионата Европы в женском одиночном катании.

В сумме за короткую и произвольную программы она заработала 213,84 балла.

Ранее она не выигрывала ни чемпионаты Европы, ни чемпионаты мира, ни Олимпийские игры, ни серии Гран-при.

Второе место заняла победительница Олимпиады-2018 и чемпионата Европы-2018 Алина Загитова. Показав лучший результат в короткой программе, она стала четвертой в произвольном прокате. В итоге она заработала 198,34 балла.

Третье место заняла представительница Финляндии Вивека Линдфорс (194,40).

Еще одна россиянка, Станислава Константинова, заняла четвертое место, набрав 189,72 балла.

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Теги: фигурное катание

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