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Испанец Фернандес стал семикратным чемпионом Европы по фигурному катанию

Серебро ЧЕ в Минске завоевал россиянин Александр Самарин, а его соотечественник Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, стал пятым

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Испанский фигурист Хавьер Фернандес завоевал золото проходящего в Минске чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 271,59 балла.

Таким образом, Фернандес стал семикратным чемпионом Европы, впервые одержав победу на первенстве континента в 2013 году. Кроме того, он – двукратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер ЧМ, бронзовый чемпион ОИ.

Второе место чемпионата Европы в Минске занял россиянин Александр Самарин (269,84), третье – итальянец Маттео Риццо (247,08).

Лидировавший после короткой программы россиянин Михаил Коляда произвольную программу откатал неудачно и опустился на итоговое пятое место. Еще один российский фигурист, Максим Ковтун, в итоговом протоколе разместился на 14-м месте.

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Теги: фигурное катание

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