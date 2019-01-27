Немка Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала победительницей гонки с общего старта, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 12,5 км она преодолела за 35 минут 32,8 секунды, допустив один неточный выстрел.

Ее соотечественница Ванесса Хинц разместилась на третьем месте с отставанием в 16,4 секунды и одним промахом.

Между немками в тройке лучших разместилась представительница Чехии Маркета Давидова. Она также промахнулась один раз, а от Дальмайер отстала на 13,1 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 18-й. Она уступила первому месту 1 минуту 34,1 секунды, совершив четыре неточных выстрела. 19-й стала Екатерина Юрлова-Перхт (4 промаха), 22-й – Ирина Старых (1).

В общем зачете Кубка мира по-прежнему лидирует итальянка Доротея Вирер (632 очка), лучшей из россиянок является Старых: она набрала 307 баллов и поднялась с 15 на 13 место.

В зачете масс-старта продолжает лидировать Паулина Фиалкова из Словакии, а нее 127 баллов. Лучшая из россиянок – Юрлова-Перхт. Она опустилась с 10 на 11 строчку с 78 очками.