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Спорт

Рамзан Кадыров не удивился поражению Федора Емельяненко

"Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного", - отметил глава Чечни

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сожаление в связи поражением российского бойца Федора Емельяненко от американца Райна Бейдера в поединке за чемпионский пояс Bellator.

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"Я глубоко опечален поражением Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Но самое обидное, как легко он проиграл Райану Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный "Последний Император" выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня!" - аргументировал свое мнение глава Чечни.

"В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК "Ахмат", на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом! А сегодня двери Клуба "Ахмат" перед Федором Владимировичем открываются настежь!" - написал Кадыров.

"Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное - через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя "Последний Император" и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка", - подчеркнул он.

"Федор Владимирович, нужно предпринимать меры не откладывая в долгий ящик. Клуб "Ахмат" готов пойти навстречу. Обращайтесь!" - призвал Кадыров.

Бой Емельяненко с Бейдером прошел в Лос-Анджелесе 27 января утром по московскому времени.

Конфликт Кадырова и Емельяненко

Осенью 2016 года между Рамзаном Кадыровым и Федором Емельяненко случился конфликт из-за турнира по смешанным единоборствам, в котором участвовали сыновья главы Чечни в возрасте (на тот момент) восьми, девяти и десяти лет. Все трое победили своих соперников в показательных боях, а их отец выложил видео с соревнований в своем инстаграме.

Реагируя на это, Емельяненко у себя в инстаграме написал: "По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта РФ, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей".

Позднее в ответ на критику бойца Кадыров назвал турнир частью программы помощи детям и приобщения молодежи к спорту, но вскоре и сам вступился за Емельяненко, призвав людей отказаться от публикаций записей, затрагивающих честь и достоинство спортсмена. При этом, глава Чечни выразил мнение, что Емельяненко "осознал ошибку".

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Теги: Федор Емельяненко, Рамзан Кадыров

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