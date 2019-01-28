Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова победила свою соотечественницу, выступающую под флагом Австралии Дарью Гаврилову, в матче первого круга турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Результат встречи – 6:0, 6:4 в пользу Шараповой.

В следующем раунде она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая была освобождена от участия в первом круге турнира.

Ранее во второй круг турнира в Санкт-Петербурге пробилась Вера Звонарева, в российском противостоянии со счетом 6:3, 6:4 победившая Екатерину Макарову.