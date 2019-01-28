Назван состав сборной России по биатлону на североамериканские этапы КМ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав национальной команды на этапы Кубка мира в Канаде и США, а также на сбор в Риднау (Италия).

Список спортсменов опубликован на официальном сайте Союза биатлонистов России в понедельник.

На этапы Кубка мира отправятся:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

На сборе в Риднау, который пройдет со 2 по 18 февраля, будут работать:

Мужчины: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов, Антон Бабиков.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

Седьмой этап Кубка мира в канадском Канморе пройдет с 7 по 11 февраля.

Восьмой этап состоится в американском Солт-Лейк-Сити с 14 по 18 февраля.