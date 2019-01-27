Спорт

Француз Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший седьмым; Александр Логинов уступил Мартену Фуркаду второе место в общем зачете

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем гонки с общего старта, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 15 км он преодолел за 34 минуты 39,4 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бе: совершив два промаха, он отстал от победителя на 14,3 секунды.

Третьим стал представитель Германии Арнд Пайффер. Не промахнувшись ни разу, он проиграл триумфатору гонки 24,6 секунды.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. С двумя промахами он занял седьмое место, уступив победителю 1 минуту 0,5 секунды.

Кроме того, россиянин Александр Логинов финишировал 20-м (4 промаха), а его соотечественник Матвей Елисеев – 29-м (5).

По итогам гонки россиянин Александр Логинов опустился со второго на третье место в общем зачете Кубка мира, в его активе 548 очков. В обратном направлении проследовал француз мартен Фуркад, набравший 554 балла. Лидерство сохраняет Йоханнес Бе – 836. Он же лидирует и в зачете масс-старта (174), а лучшим из россиян здесь является Гараничев, поднявшийся с седьмого на пятое место – 109 очков.

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Теги: биатлон

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Француз Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

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