РУСАДА запланировало взять за два года почти 25 тысяч допинг-проб

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено взять за год до летней Олимпиады-2020 в Токио 11 тысяч проб, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус "Интерфаксу".

"По плану в 2019 году мы возьмем 11 тысяч проб. В 2020 году количество взятых проб увеличится до 13 тысяч", - сказал Ганус.

22 января Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддержало соответствие РУСАДА кодексу ВАДА.

Отечественные атлеты могут принимать участие в международных стартах без ограничений

Российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах после решение исполкома ВАДА поддержать соответствие Российского антидопингового агентства, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус 22 января

"Поздравляю всех с тем, что исполком ВАДА поддержал соответствие РУСАДА. Поздравляю спортсменов, руководителей и всех, кто поддерживает и сопровождает наш спорт. Мы на время отошли от края. Мы можем продолжать дальше работать", - сказал Ганус.

"Остаются обязательства по выполнению второго этапа выполнения решения исполкома ВАДА от 20 сентября. РУСАДА сохраняет соответствие, никаких санкций в отношении российских спортсменов применяться не будет", - добавил он.

"РФ будет привлекать на свою территорию международные соревнования. Россия имеет полное право на участие в международных спортивных федерациях", - подчеркнул он.

С чего все началось

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября текущего года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. До конца прошлого года ВАДА должен был быть предоставлен доступ к данным проб старой Московской лаборатории при Минспорта России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования. А до июня ВАДА должно иметь возможность перепроверить подозрительные пробы.

17 января ВАДА заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории. Аудиты РУСАДА также проходили в конце сентября и 11-12 декабря прошлого года.