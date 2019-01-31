Призовой фонд турнира легкоатлетов "Русская зима" составит 2,5 млн рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Всероссийской ассоциации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин заявил, что призовой фонд традиционного легкоатлетического турнира "Русская зима", который скоро пройдет в Москве, составит 2,5 млн рублей.

По его словам ожидается примерно две с половиной участников турнира.

"Ожидаем, что в соревновании примут участие около 250 спортсменов, в том числе ведущих. Около 120 высококвалифицированных специалистов будут осуществлять судейство", - сказал Паркин на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Русская зима" - крупнейшее традиционное легкоатлетическое соревнование в России, которое проводится с 1992 года. В 2019 году турнир пройдет 2 и 3 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве.