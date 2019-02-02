"Зенит" внес Кокорина в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Кокорин значится в списке футболистов, который петербургский "Зенит" направил в УЕФА для участия в играх плей-офф Лиги Европы.

"Футбольный клуб "Зенит" сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В список "А" вошли 24 футболиста", - говорится на официальном сайте команды в субботу.

Кроме Кокорина, в заявку попал, в частности, и форвард сборной Ирана Сердар Азмун, накануне перешедший в "Зенит" из казанского "Рубина".

Первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы футболисты "Зенита" проведут 12 февраля в Стамбуле против турецкого "Фенербахче". Ответная игра пройдет 21 февраля в Петербурге на "Газпром Арене".

В настоящее время Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО "Бутырский" в Москве по уголовному делу о драке. Ранее сообщалось, что в Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока ареста Кокорина до 8 апреля. Заседание запланировано на 6 февраля.

Дело Кокорина и Мамаева

Мамаеву, Кокорину, а также их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.