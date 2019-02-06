Расписание канадского этапа Кубка мира по биатлону скорректировано из-за морозов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов из-за сильных морозов в Канаде изменил расписание седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе, а также сократил дистанции гонок, сообщает пресс-служба IBU в среду.

Согласно правилам, соревнования должны быть отменены, если температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов по Цельсию.

Пресс-служба IBU сообщила, что индивидуальные гонки, запланированные на 7 февраля, состоятся в сокращенном формате - 15 км вместо традиционных 20 км у мужчин и 12,5 км вместо 15 км у женщин.

В пятницу 8 февраля спортсмены должны были отдыхать, но в этот день состоятся эстафеты, которые были первоначально намечены на 9 февраля. Кроме этого, воскресные масс-старты перенесены на субботу.

В пресс-службе IBU подчеркнули, что это предварительное расписание было согласовано с командами и телекомпаниями, и оно может быть скорректировано.