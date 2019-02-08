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Россиянин Кузнецов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова лучшим игроком дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В матче против "Колорадо" россиянин провел два гола и сделал одну результативную передачу. Одну из шайб Кузнецов забросил в овертайме: "Вашингтон" победил со счетом 4:3.

Второй звездой дня стал форвард "Монреаля" Джонатан Дрюен, набравший 4 (2+2 по системе "гол+пас") в игре с клубом "Виннипег". В этой встрече хоккеисты "Монреаля" добились победы со счетом 5:2.

В тройку лучших игроков также вошел нападающий "Каролины" Теуву Теревяйнен, забросивший две шайбы (в том числе – в овертайме) и сделавший голевую передачу в матче против "Баффало". В этом противостоянии "Каролина" победила со счетом 6:5.

Теги: хоккей, НХЛ

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