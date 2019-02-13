"Аякс" - "Реал". Онлайн

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между голландским и испанским клубом проходит в Амстердаме
Контратака "Реала" могла закончиться голом. Это Бэйл вошел в штрафную справа и пробил: вратарь отразил!
Мяч продолжительное время находится на половине поля "Реала". И вот как раз состоялся первый удар, по воротам мадридцев. Выше перекладины!
Человек с футбольной фамилией переживает за "Аякс". Переживает и волнуется
В предвкушении матча #AjaxRealMadrid. Головой понимаю, что у Реала огромные шансы на победу, а вот сердцем за Аякс♥#ЛЧ #ЛигаЧемпионов— Андрей Гольев (@AndreeGoliev) February 13, 2019
Но и у "Реала" есть дополнительный повод для гордости
🔥 "Реал" может пробиться в четвертьфинал в рекордный 9-й раз подряд...#ЛигаЧемпионов #АяксРеал pic.twitter.com/5KKV4iBpra— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 13, 2019
С мячом футболисты "Аякса" - команды, которая в еврокубках не проигрывает уже давно
💪 Беспроигрышная серия "Аякса" в еврокубках составляет 12 матчей (7 побед и 5 ничьих)...#ЛигаЧемпионов #АяксРеал pic.twitter.com/3J5oTaNdyg— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 13, 2019
Итак, игра началась. Ее обслуживает бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой.
Перед стартовым свистком команды и зрители минутой молчания почтили память разбившегося в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Сала...
Звучит гимн Лиги чемпионов!
Команды (я в данном случае про "Аякс" и "Реал") выходят на поле!
Сегодня так-то два матча. В Лондоне местный "Тоттенхэм" сыграет с дортмундской "Боруссией".
🤩 Ready to go again? We've got another pair of 🤤 games for you...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019
The @gazpromfootball Match Calendar has the lowdown on tonight's #UCL games 👇👇👇
А вот и состав "Реала"!
📋 Our starting XI for the game tonight!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 13, 2019
📺 Click on the link to watch the countdown on #RMTV! #RMUCL
Чего я вам только тут не понаписал. В этом творческом порыве чуть не забыл ознакомить вас с составами команд. Начнем на этот раз с "Аякса":
Full squad! ⤵️#UCL #ajarea pic.twitter.com/0lW8nJbcGP— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2019
Давать серебряному призеру чемпионата Голландии прямую путевку в групповую стадию ЛЧ для УЕФА непозволительная роскошь: клубный рейтинг страны не на таком высоком уровне. Пришлось "Аяксу" проторять дорогу: во втором квалификационном раунде "Аякс" прошел соперников из австрийского "Штурма", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф - киевское "Динамо".
Потом "Аякс" попал в группу Е, где занял второе место вслед за мюнхенской "Баварией". На третьей строчке финишировала португальская "Бенфика", на четвертом - греческий АЕК.
Теперь об "Аяксе"
Помимо "Реала", группа G делегировала в плей-офф итальянскую "Рому" (победила вчера португальскую команду "Порту"), а утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги чемпионов получила чешская "Виктория".
"Реал" начал выступление в нынешнем турнире Лиги чемпионов с основного этапа. Жеребьевка вывела мадридский клуб в группу G, где испанцы нарвались, в частности, на московский ЦСКА и проиграли ему обе игры - 0:1 в Москве и 0:3 в Мадриде, в последнем шестом туре. По иронии (или сарказму - для кого как) судьбы "Реал" финишировал на первом месте в группе и вышел в 1/8 финала ЛЧ, благодаря чему у меня есть возможность делать сейчас текстовую трансляцию, а у вас - ее читать. ЦСКА же стал четвертым и выбыл из еврокубков.
"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. С учетом предшествующего. ЛЧ Кубка чемпионов мадридский клуб становился триумфатором турнира 13 раз. Но и "Аякс" не лыком шит - пять побед. Правда, последняя была давно, в 1995 году. Тогда я еще был на грани совершеннолетия, но еще на той, "несовершеннолетней" стороне.
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Матч пройдет сегодня в Амстердаме и стартует в 23:00 по московскому времени.
Информационное агентство "Интерфакс" предлагает вам текстовую трансляцию первого матча 1/18 финала Лиги чемпионов УЕФА между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!