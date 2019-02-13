"Аякс" - "Реал". Онлайн

Давать серебряному призеру чемпионата Голландии прямую путевку в групповую стадию ЛЧ для УЕФА непозволительная роскошь: клубный рейтинг страны не на таком высоком уровне. Пришлось "Аяксу" проторять дорогу: во втором квалификационном раунде "Аякс" прошел соперников из австрийского "Штурма", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф - киевское "Динамо".

Потом "Аякс" попал в группу Е, где занял второе место вслед за мюнхенской "Баварией". На третьей строчке финишировала португальская "Бенфика", на четвертом - греческий АЕК.