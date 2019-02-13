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Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" - "Реал". Онлайн

Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА

"Аякс" - "Реал". Онлайн
Логотип Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Reuters

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между голландским и испанским клубом проходит в Амстердаме

6'

Контратака "Реала" могла закончиться голом. Это Бэйл вошел в штрафную справа и пробил: вратарь отразил!

4'

Мяч продолжительное время находится на половине поля "Реала". И вот как раз состоялся первый удар, по воротам мадридцев. Выше перекладины!

4'

Человек с футбольной фамилией переживает за "Аякс". Переживает и волнуется

3'

Но и у "Реала" есть дополнительный повод для гордости

2'

С мячом футболисты "Аякса" - команды, которая в еврокубках не проигрывает уже давно

1'

Итак, игра началась. Ее обслуживает бригада арбитров из Словении во главе с Дамиром Скоминой.

Перед стартовым свистком команды и зрители минутой молчания почтили память разбившегося в авиакатастрофе аргентинского футболиста Эмилиано Сала...

Звучит гимн Лиги чемпионов!

Команды (я в данном случае про "Аякс" и "Реал") выходят на поле!

Сегодня так-то два матча. В Лондоне местный "Тоттенхэм" сыграет с дортмундской "Боруссией".

А вот и состав "Реала"!

Чего я вам только тут не понаписал. В этом творческом порыве чуть не забыл ознакомить вас с составами команд. Начнем на этот раз с "Аякса":

Давать серебряному призеру чемпионата Голландии прямую путевку в групповую стадию ЛЧ для УЕФА непозволительная роскошь: клубный рейтинг страны не на таком высоком уровне. Пришлось "Аяксу" проторять дорогу: во втором квалификационном раунде "Аякс" прошел соперников из австрийского "Штурма", в третьем - бельгийский "Стандард", в раунде плей-офф - киевское "Динамо". 

Потом "Аякс" попал в группу Е, где занял второе место вслед за мюнхенской "Баварией". На третьей строчке финишировала португальская "Бенфика", на четвертом - греческий АЕК.

Теперь об "Аяксе"

Помимо "Реала", группа G делегировала в плей-офф итальянскую "Рому" (победила вчера португальскую команду "Порту"), а утешительную путевку в весеннюю стадию Лиги чемпионов получила чешская "Виктория".

"Реал" начал выступление в нынешнем турнире Лиги чемпионов с основного этапа. Жеребьевка вывела мадридский клуб в группу G, где испанцы нарвались, в частности, на московский ЦСКА и проиграли ему обе игры - 0:1 в Москве и 0:3 в Мадриде, в последнем шестом туре. По иронии (или сарказму - для кого как) судьбы "Реал" финишировал на первом месте в группе и вышел в 1/8 финала ЛЧ, благодаря чему у меня есть возможность делать сейчас текстовую трансляцию, а у вас - ее читать. ЦСКА же стал четвертым и выбыл из еврокубков.

"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. С учетом предшествующего. ЛЧ Кубка чемпионов мадридский клуб становился триумфатором турнира 13 раз. Но и "Аякс" не лыком шит - пять побед. Правда, последняя была давно, в 1995 году. Тогда я еще был на грани совершеннолетия, но еще на той, "несовершеннолетней" стороне.

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Матч пройдет сегодня в Амстердаме и стартует в 23:00 по московскому времени.

Информационное агентство "Интерфакс" предлагает вам текстовую трансляцию первого матча 1/18 финала Лиги чемпионов УЕФА между амстердамским "Аяксом" и мадридским "Реалом"!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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