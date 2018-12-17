Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в понедельник, определился состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Пары выглядят следующим образом: "Шальке 04" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) – "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания), "Рома" (Италия) – "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды) – "Реал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия) – "Бавария" (Германия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12-13, 19-20 февраля, ответные – 5-6, 12-13 марта.

Финал пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона команды "Атлетико".

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал".

На групповом этапе Лиги чемпионов Россию представляли московские "Локомотив" и ЦСКА, получившие путевки в основную стадию автоматически. Заняв четвертое место в своих группах, они выбыли из еврокубков. Еще один российский клуб, столичный "Спартак", пытался пробиться на групповой этап через квалификационный отбор, однако потерпел неудачу.