"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты мадридского "Реала" добились победы над амстердамским "Аяксом" в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат матча, прошедшего в Амстердаме в ночь на четверг по московскому времени, - 2:1 в пользу "Реала". На 60-й минуте в его составе отличился Карим Бензема, на 87-й – Марко Асенсио. Между этими взятиями ворот состоялся гол футболиста "Аякса" Хакима Зиеша на 75-й минуте.

На 37-й минуте впервые в истории Лиги чемпионов была задействована система видеопомощи арбитрам (VAR). Словенский арбитр Дамир Скомина после просмотра видеоповтора момента отменил гол в исполнении футболиста "Аякса" Николаса Тальяфико.

В другом матче игрового вечера "Тоттенхэм" на своем поле в Лондоне с крупным счетом переиграл дортмундскую "Боруссию". В составе английской команды голы провели Сон Хын Мин (47-я минута), Ян Вертонген (83) и Фернандо Льоренте (86).

Ответные матчи в этих парах пройдут 5 марта.