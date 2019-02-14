"Краснодар" - "Байер". Онлайн

Матч проходит на поле российского клуба
Не представил я арбитра, да и сам не представился. Игру обслуживает итальянская бригада арбитров во гласе с Давиде Массой. Я - Владимир Нардин
Стартовый натиск "Краснодара". Только что мяч отскочил к вратарю "Байера"
Матч начался! Стартовому свистку предшествовала минута молчания в память о погибшем в авиакатастрофе аргентинском футболисте Эмилиано Сала
Команды выходят на поле!
"Байер" в чемпионате Германии-2017/18 стал пятым, но тоже получил путевку в групповую стадию. В своем квартете команда заняла первое место, вслед за ней разместились "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр) и "Лудогорец" (Болгария).
В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Здесь он финишировал на втором месте в своей группе. Первой стала "Севилья" (Испания), третьим "Стандард" (Бельгия), четвертым - "Акхисар Беледиеспор" (Турция).
А вот список парней, против кого сейчас не сыграет Мамаев:
Here’s our starting XI for #KRAB04! pic.twitter.com/llizmidEOX— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 14, 2019
Кстати, наша бильд-редактор Таня сделала интересную галерею на эту тему. Спасибо ей (я уже благодарил напрямую, но и здесь, наверное, тоже интересно)!
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО https://t.co/gazWTGlG7j— Интерфакс (@interfax_news) February 14, 2019
По понятным причинам, в матче против "Байера" не сможет сыграть полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Правда, он сегодня безостановочно забивал голы в другом месте.
Мамаев провел семь голов в матче арестантов Бутырской тюрьмы, сыграв за обе команды https://t.co/ZyP2DVMteG— Интерфакс (@interfax_news) February 14, 2019
Состав "Краснодара"!
💣💣💣 Состав от Мурада Мусаева на #КраснодарБайер 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 14, 2019
В запасе у «быков»: Синицын (В), Марков, Фьолусон, Голубев, Уткин, Черников, Сулейманов. #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/u2fiv4WVmM
Игра пройдет в Краснодаре и стартует в 20:55 по московскому времени! Прошу любить и жаловать!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между краснодарским "Краснодаром" и леверкурзенским "Байером"!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!