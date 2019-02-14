"Краснодар" - "Байер". Онлайн

Кстати, наша бильд-редактор Таня сделала интересную галерею на эту тему. Спасибо ей (я уже благодарил напрямую, но и здесь, наверное, тоже интересно)!



Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО https://t.co/gazWTGlG7j — Интерфакс (@interfax_news) February 14, 2019