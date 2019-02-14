Назван состав "Краснодара" на матч с "Байером"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" определился с составом команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Байера".
Как сообщает пресс-служба "Краснодара", в состав вошли следующие игроки:
💣💣💣 Состав от Мурада Мусаева на #КраснодарБайер 👇🏻— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 14, 2019
В запасе у "быков": Синицын (В), Марков, Фьолусон, Голубев, Уткин, Черников, Сулейманов. #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/u2fiv4WVmM
Матч ("Интерфакс" ведет его текстовую трансляцию) пройдет в Краснодаре в четверг и стартует в 20:55 по московскому времени.