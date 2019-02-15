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УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал защитника лондонского "Тоттенхэма" Яна Вертонгена лучшим игроком текущей недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

В матче против дортмундской "Боруссии" бельгийский футболист отметился голом, а также совершил ряд успешных действий в рамках прямых обязанностей по амплуа. Таким образом, он сделал вклад в крупную победу "Тоттенхэма" со счетом 3:0. Матч прошел в Лондоне.

На звание игрока недели также претендовали полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло, полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Марко Вератти и вратарь испанского "Реала" Тибо Куртуа.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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