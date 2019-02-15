Назван состав российских легкоатлетов на ЧЕ в Глазго

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы в помещении, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Сообщается, что в рекомендательный список вошли Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Алексей Федоров (тройной прыжок), Георгий Горохов (прыжок с шестом), Ольга Муллина (прыжок с шестом), Полина Миллер (400 м), Мария Аглицкая (60 м с/б), Егор Николаев (3000 м), Максим Афонин (толкание ядра), Илья Шкуренев (многоборье).

Список "был сегодня утвержден на заседании президиума ВФЛА", - говорится в сообщении.

Также в соревновании примет участие прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Все россияне выступят в нейтральном статусе.

Отмечается, что данный список спортсменов является рекомендательным, поскольку запретить легкоатлетам, имеющим нейтральный статус и выполненный норматив для участия в ЧЕ, тренерский совет не может.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении состоится в Глазго с 1 по 3 марта.