CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Среди них - обладатель золота Олимпиады-2012 Иван Ухов, бронзовых призер этих Игр Светлана Школина (оба - прыжки в высоту), которые, таким образом, лишаются этих наград. Об этом говорится в заявлении суда.

"Во всех случаях атлеты признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, подлежат отстранению", - говорится в решении суда в пятницу.

Виновными в нарушении антидопинговых правил признаны Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Спортсмены могут обжаловать решение в течение 21 дня.