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ВФЛА отправила в ИААФ 172 заявки россиян на участие в турнирах в нейтральном статусе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассматривает 188 заявок от легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, 172 из них направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВФЛА.

"По состоянию на утро 5 февраля, нам поступило 188 заявок, 172 из них отправлены в ИААФ ", - заявил собеседник агентства.

Членство ВФЛА в ИААФ приостановлено с ноября 2015 года на фоне допингового скандала в российском спорте.

Теги: ИААФ, ВФЛА, легкая атлетика

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