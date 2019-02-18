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Спорт

Франция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в США

Сборная России заняла седьмое место

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону стала победителем смешанной (2x6 + 2x7,5 км) эстафеты, прошедшей в американском Солт-Лейк-Сити в рамках очередного этапа Кубка мира.

Французская команда, в составе которой выступили Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Селия Эмонье, Анаис Шевалье, преодолела дистанцию за 1 час 3 минуты 51,4 секунды с тремя промахами.

Второе место заняла Германия, отставшая от победителей на 13,5 секунды (шесть промахов).

Третьей финишировала Норвегия, отставание которой от первого места составило 1 минуту 2,2 секунды. На счету норвежцев 11 промахов и 2 штрафных круга.

Сборная России (Евгений Гараничев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Маргарита Васильева) заняла седьмое место. У нее семь промахов и 2 минуты 41,3 секунды отставания от первого места.

Теги: биатлон

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