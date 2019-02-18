"Амур" забросил семь шайб "Куньлуню" в матче КХЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" дома крупно обыграл китайский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1). В составе хозяев отличились Вячеслав Ушенин (дважды), Денис Голубев, Данил Файзуллин, Никита Камалов, Павел Дедунов и Антон Лазарев. У гостей шайбы забросили Блэйк Парлетт и Брэндон Йип.

В другом матче владивостокский "Адмирал" на домашнем льду переиграл астанинский "Барыс" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). У хозяев отличились Александр Мерескин и Владимир Бутузов, а гостей заброшенная шайба на счету Никиты Михайлиса.