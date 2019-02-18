Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
Спорт

Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Дубае

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге теннисного турнира в Дубае серии "Premier 5" проиграла француженке Каролин Гарсии.

Результат противостояния - 6:2, 6:0 в пользу представительницы Франции.

Таким образом, в женском одиночном разряде Россию в ОАЭ пока представляет только Дарья Касаткина, которая во вторник во втором раунде встретится с американкой Софьей Кенин. Ранее из борьбы выбыла Екатерина Макарова.

Призовой фонд женских соревнований в Дубае составляет $2 млн 828 тыс.

Теги: теннис

Новости по теме

Спорт
Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже поясаБоец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса
Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимсяПодробнее
 Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге ЕвропыГол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы
Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается.Подробнее
 "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в ЛеверкузенеПодробнее
 "Краснодар" - "Байер". Онлайн"Краснодар" - "Байер". Онлайн
Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБОбщество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себяПодробнее
 "Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии"Подробнее
 "Аякс" - "Реал". Онлайн"Аякс" - "Реал". Онлайн
Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счетеПодробнее
 "Зенит" уступил "Фенербахче" в матче Лиги Европы"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче Лиги Европы
Ответная игра в борьбе за выход в 1/8 финала пройдет 21 февраля в ПетербургеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииВ миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookКультураТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Facebook назвал условие разблокирования проекта RT

Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Дубае

ЦСКА разгромил "Витязь" в КХЛ

СКА крупно победил "Локомотив" Подробнее

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеру

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеруПремьер-министр на несколько дней возглавит республику из-за болезни Кадырова Подробнее

Россиянин Кудряшов забил победный мяч в первом матче за турецкий "Истанбул"

Незадолго до гола футболист сборной России успел получить желтую карточку Подробнее

В Сирии боевики ИГ отказываются сдаться силам коалиции

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Два чиновника ФТС задержаны по подозрению во взяточничестве

Не попавшие в Венесуэлу евродепутаты попробуют въехать туда через Колумбию

Следователи задержали женщину, якобы потерявшую ребенка в заповеднике в Москве

Долги безработных осужденных оценили в 140 млрд рублей

В ЕС включили Россию в перечень стран, систематически нарушающих права человека

ОНК оценила условия содержания Калви и Дельпаля в СИЗО "как вполне хорошие"

Основатель Baring сказал, что он патриот России и очень надеется на помощь бизнес-омбудсмена Титова Подробнее

Китай обвинил США в попытке подорвать развитие страны через дискредитацию Huawei

НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком недели

В тройку лучших вошел еще один российский хоккеист, Владимир Тарасенко Подробнее

Радикалы зажгли фаеры у здания МВД Украины и спроецировали надпись "Бандера, вставай"

Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');