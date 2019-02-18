Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Дубае

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге теннисного турнира в Дубае серии "Premier 5" проиграла француженке Каролин Гарсии.

Результат противостояния - 6:2, 6:0 в пользу представительницы Франции.

Таким образом, в женском одиночном разряде Россию в ОАЭ пока представляет только Дарья Касаткина, которая во вторник во втором раунде встретится с американкой Софьей Кенин. Ранее из борьбы выбыла Екатерина Макарова.

Призовой фонд женских соревнований в Дубае составляет $2 млн 828 тыс.