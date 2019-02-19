Первая ракетка России Касаткина выбыла из теннисного турнира в Дубае

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы США Софьи Кенин в матче второго круга проходящего в Дубае турнира серии Premier 5.

Результат противостояния – 6:3, 2:6, 6:4 в пользу американской спортсменки. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.

Таким образом, Касаткина выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде турнира.

Это была вторая встреча Касаткиной и Кенин в официальных матчах. Счет по победам теперь 2-0 в пользу американки.

Касаткина является первой ракеткой России, она занимает 13-е место в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) – наивысшее среди представительниц своей страны. Что касается Кенин, она – на 37-м месте рейтинга.

После вылета Касаткиной россиянок в женской турнирной сетке не осталось. Накануне, проиграв матч первого круга, борьбу прекратила Анастасия Павлюченкова.

Призовой фонд женских соревнований в Дубае составляет $2 млн 828 тыс.