Дюков не будет перевозить РФС из Москвы в Петербург

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не будет перевозить главный офис РФС из Москвы в Санкт-Петербург, заявил исполняющий обязанности президента РФС организации президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

"В Москве он (Дюков - ИФ) бывает чаще, чем в Санкт-Петербурге. Я его знаю, это умный и грамотный управленец и решений о том, что офис РФС уедет в Санкт-Петербург и будет там платить налоги, или что в РФС придет команда из "Зенита", не произойдет", - сказал Прядкин.

"После своего избрания на пост президента РФС он (А.Дюков - ИФ) покинет пост председателя правления ФК "Зенит"", - добавил он.

Конференция РФС, в ходе которой будут выбирать президента Российского футбольного союза, пройдет 22 февраля.