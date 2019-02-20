Главные новости
В РоссииПутин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 годаМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоЭкономикаБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России
Спорт

Дюков не будет перевозить РФС из Москвы в Петербург

После победы на выборах президента организации он покинет пост в "Зените"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не будет перевозить главный офис РФС из Москвы в Санкт-Петербург, заявил исполняющий обязанности президента РФС организации президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

"В Москве он (Дюков - ИФ) бывает чаще, чем в Санкт-Петербурге. Я его знаю, это умный и грамотный управленец и решений о том, что офис РФС уедет в Санкт-Петербург и будет там платить налоги, или что в РФС придет команда из "Зенита", не произойдет", - сказал Прядкин.

"После своего избрания на пост президента РФС он (А.Дюков - ИФ) покинет пост председателя правления ФК "Зенит"", - добавил он.

Конференция РФС, в ходе которой будут выбирать президента Российского футбольного союза, пройдет 22 февраля.

Теги: РФС, Александр Дюков, Сергей Прядкин

Новости по теме

Спорт
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Лион" сыграл вничью с "Барселоной"; в обеих встречах не состоялось ни одного голаПодробнее
 Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже поясаБоец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса
Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимсяПодробнее
 Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге ЕвропыГол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы
Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается.Подробнее
 "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в ЛеверкузенеПодробнее
"Краснодар" - "Байер". Онлайн"Краснодар" - "Байер". Онлайн
Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
 Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБОбщество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себяПодробнее
 "Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Реал" победил "Аякс" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Футболисты "Тоттенхэма" с крупным счетом выиграли у "Боруссии"Подробнее
 "Аякс" - "Реал". Онлайн"Аякс" - "Реал". Онлайн
Действующий победитель Лиги чемпионов проводит первый еврокубковый матч после крупного поражения от ЦСКА и ведет в счетеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 годаМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоЭкономикаБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииВ миреMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеВ РоссииВ Совфеде сообщили о возможном понижении уровня дипотношений США с РФВ миреМать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже

Путин назвал партнеров Вашингтона по НАТО назвал "подхрюкивающими сателлитами" США

Путин призвал с 2021 года прекратить действие старых нормативных актов в сфере контроля и надзора

Брянский суд отказался смягчить наказание организатору убийства Старовойтовой

Глава РФПЛ оценил перспективу возвращения пива на стадионы

Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

Путин поручил создать российский бренд экологически чистой продукции

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"Глава государства попросил не искать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей Подробнее

Мать ребенка из "Лосиного острова" заподозрили в покушении на убийство с особой жестокостью

McKinsey оштрафована в США на $15 млн за нарушения в делах о банкротствах

Президент РФ призвал избавиться от "мутных" структур в переработке и утилизации мусора

Газон обновленной арены "Динамо" вызвал у РФПЛ беспокойство перед игрой со "Спартаком"

Нетаньяху отменил поездку в Москву

Мужчина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке в Красноярском крае

Путин пообещал направить на борьбу с раком не менее 1 трлн рублей за шесть лет

Президент Молдавии потребовал разъяснений из-за запрета на въезд в страну журналистам из РФ

Путин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан

Путин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода гражданПрезидент также призвал навести порядок на рынке микрокредитов Подробнее

Дюков не будет перевозить РФС из Москвы в Петербург

После победы на выборах президента организации он покинет пост в "Зените" Подробнее

Роснедра поставили на учет крупнейшее в Евразии месторождение редкоземельных металлов

Путин заявил, что с начала года индексация пенсий должна проводиться сверх прожиточного минимума пенсионера

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');