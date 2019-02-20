Глава РФПЛ оценил перспективу возвращения пива на стадионы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с разрешением продажи пива на российских стадионах может разрешиться с приходом нового президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, заявил исполняющий обязанности президента РФС, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции в среду.

"Все это на законодательном уровне находится. Есть лобби со стороны нас и со стороны конкурентов пива. Мы очень этого (разрешения продажи пива - ИФ) хотим. 22 февраля мы включим ресурс Александр Валерьевича (Дюкова - ИФ). Мы должны этот вопрос пробить", - сказал Прядкин.

После чемпионата мира-2018 в России дискуссии о продаже пива на стадионах участились. В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил на одном из совещаний у президента России, что на стадионе в Казани во время ЧМ было продано пива на 89 млн рублей, "никаких эксцессов, никаких проблем не было". Мне, конечно, стыдно так говорить, мусульманину, но я забочусь о наших братьях-православных". Владимир Путин в ответ сказал: "Если уж мусульмане просят к пиву либерально подойти, - посмотрим".

За возвращение продаж алкоголя на стадионы высказались в Российском футбольном союзе (РФС), против инициативы были Русская православная церковь и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В середине октября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что предложение о продаже алкоголя на российских стадионах обсуждается в правительстве. "Мы активно обсуждаем дальнейший ход событий... есть нормы, распространяющиеся на все алкогольные напитки, в том числе, на пиво", - сказала Скворцова.

"Основная цель всего правительства и гражданского общества в России - сохранить здоровье и жизнь россиян", - добавила министр.

Между тем председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил "Интерфаксу", что законопроект о продаже пива на стадионах может быть внесен в Госдуму, даже если Минздрав даст на него отрицательный отзыв.