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Спорт Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Тихонов оценил шансы Мамаева и Кокорина вернуться в футбол после простоя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Павел Мамаев и Александр Кокорин смогут вернуться в футбол, несмотря на игровую паузу в несколько месяцев считает бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов.

"С Павлом (Мамаевым - ИФ) я работал в "Краснодаре", он - отличный человек и хороший товарищ, у меня с ним не было проблем. То, что произошло - стечение обстоятельств. Надеюсь, что для ребят все закончится не плачевно", - сказал Тихонов журналистам.

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"Несколько месяцев простоя - ерунда. Когда у тебя хватает мастерства, то пропуск в 4 - 5 месяцев не имеет значения - при условии, что нет проблем со здоровьем. Репутация? Это уже другое. В футбол они играть смогут, а вот репутация... Достаточно одного момента и она будет потеряна, у любого человека так", - добавил он.

Полузащитник "Краснодара" Мамаев и нападающий "Зенита" Кокорин с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побои группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганство группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

В настоящее время следственные действия по делу завершены, обвиняемые знакомятся с материалами расследования.

Теги: футбол, Павел Мамаев, Александр Кокорин

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