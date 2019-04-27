"Спартак" решил расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" намерен расстаться с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Решение было принято на заседании совета директоров "Спартака" в минувшую пятницу. Как утверждается, оно является окончательным: спортивные показатели не Глушакова устраивают клуб.

Кроме того, "Спартак" может лишиться еще одного опытного футболиста - защитника Дмитрия Комбарова. Но его уход пока остается под вопросом, и при определенных обстоятельствах он может остаться в команде, пишет "Чемпионат".

Контракты обоих игроков действуют до лета 2020 года. "Спартак" хочет расторгнуть их, выплатив компенсацию. По некоторым данным, Глушаков может получить порядка 3 млн евро, Комбаров - 2,3-2,5 млн евро.

Накануне пресс-служба "Спартака" официально сообщила, что совет директоров московского клуба принял решение расстаться по окончании сезона с вице-президентом Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым.

"Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей" - говорилось в сообщении.