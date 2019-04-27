Поиск

"Спартак" решил расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" намерен расстаться с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

Решение было принято на заседании совета директоров "Спартака" в минувшую пятницу. Как утверждается, оно является окончательным: спортивные показатели не Глушакова устраивают клуб.

Кроме того, "Спартак" может лишиться еще одного опытного футболиста - защитника Дмитрия Комбарова. Но его уход пока остается под вопросом, и при определенных обстоятельствах он может остаться в команде, пишет "Чемпионат".

Контракты обоих игроков действуют до лета 2020 года. "Спартак" хочет расторгнуть их, выплатив компенсацию. По некоторым данным, Глушаков может получить порядка 3 млн евро, Комбаров - 2,3-2,5 млн евро.

Накануне пресс-служба "Спартака" официально сообщила, что совет директоров московского клуба принял решение расстаться по окончании сезона с вице-президентом Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым.

"Впереди столетний юбилей "Спартака", и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава. По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей" - говорилось в сообщении.

ФК Спартак Денис Глушаков Дмитрий Комбаров

Новости по теме

Новости

Баскетболисты ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги

Российская премьер-лига-2018/19

Родионов и Измайлов покинут должности в ФК "Спартак" после сезона

Российская премьер-лига-2018/19

"Арсенал" разгромил "Спартак" в матче РПЛ

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Овечкин вызван в сборную России на ЧМ

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги

"Зенит" обыграл "Динамо" в матче премьер-лиги
Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА победил "Анжи" в матче РПЛ

Российская премьер-лига-2018/19

Футболисты "Локомотива" победили "Ростов" в 25-м туре премьер-лиги

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Врач "Зенита" заявил о постоянном ухудшении травмы колена Кокорина

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру

Призер чемпионатов мира по фигурному катанию Максим Ковтун завершил карьеру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');