Швеция - Россия. Онлайн
Матч в рамках Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура, вынесен в Стокгольм
Сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура
Участники матча Швеция - Россия, между тем, уже выстроились на льду. Сейчас зазвучат гимны стран.
Сегодня Павел Дацюк объявил об уходе из СКА. Петербургский клуб отблагодарил его (за вклад в успехи, не за уход) этим приятным видеороликом.
Спасибо, Волшебник! Thank you Magic Man! pic.twitter.com/aDKWLVqIBZ— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 1, 2019
Некоторые наши энхаэловцы присоединятся к сборной "попожже"
По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды - защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов - присоединятся к команде 2 мая в Брно— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
Состав сборной России! Тут вам и Кучеров, и Малкин, и Ковальчук. Красота!
Состав на матч со шведами на Чешских хоккейных играх 🔽— Хоккей России (@russiahockey) 1 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 16:00 #снамироссия pic.twitter.com/nTlxDfLMdi
Наша команда близка к тому, чтобы выиграть общий зачет Евротура. Сейчас в ее активе 19 очков, что на шесть больше чем у идущей второй Финляндии. Третье и четвертое места занимают Швеция и Чехия - по 11.
Расписание матчей сборной России на этом этапе:
🏒А уже завтра национальная сборная стартует на заключительном этапе Евротура — Чешских хоккейных играх.— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
Всего сыграем три матча, и вот наше расписание👇🏻#снамироссия pic.twitter.com/uUSMOPRjZF
Начало матча - 16:00 по московскому времени
Матч вынесен в Стокгольм, он открывает программу Чешских игр.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и России!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!