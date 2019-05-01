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Швеция - Россия. Онлайн

Матч в рамках Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура, вынесен в Стокгольм

Швеция - Россия. Онлайн
Болельщики сборной России, архивное фото
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Сборная России лидирует в общем зачете Еврохоккейтура

Участники матча Швеция - Россия, между тем, уже выстроились на льду. Сейчас зазвучат гимны стран.

Сегодня Павел Дацюк объявил об уходе из СКА. Петербургский клуб отблагодарил его (за вклад в успехи, не за уход) этим приятным видеороликом.

Некоторые наши энхаэловцы присоединятся к сборной "попожже"

Состав сборной России! Тут вам и Кучеров, и Малкин, и Ковальчук. Красота!

Наша команда близка к тому, чтобы выиграть общий зачет Евротура. Сейчас в ее активе 19 очков, что на шесть больше чем у идущей второй Финляндии. Третье и четвертое места занимают Швеция и Чехия - по 11.

Расписание матчей сборной России на этом этапе:

Начало матча - 16:00 по московскому времени

Матч вынесен в Стокгольм, он открывает программу Чешских игр.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура между сборными Швеции и России!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

хоккей Еврохоккейтур

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