Россия - Финляндия. Онлайн
Россияне проводят второй матч на заключительном этапе Еврохоккейтура
Россияне лидируют в общем зачете турнира
Наши готовятся к игре
🏒До стартового вбрасывания в матче с финнами полчаса! Включайте ваши телевизоры и компьютеры, поболеем ✊ #снамироссия pic.twitter.com/ItAuXCDSVg— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Состав сборной России:
Состав на матч против сборной Финляндии на Чешских хоккейных играх 🙌🏻— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 15:00, смотреть можно на «Матч ТВ» и на https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/ftdbC2VAa1
В случае победы сборная России досрочно выиграет Еврохоккейтур, за что ей большое спасибо
Сборная России лидирует в турнирной таблице общего зачета, у нее 19 очков. Далее идут Финляндия (16), Швеция (14), Чехия (11).
Ранее сборная России уступила Швеции со счетом 4:6, а Финляндия взяла верх над Чехией - 3:2.
Матч пройдет в Чехии сегодня и стартует в 15:00 по московскому времени
🥅🏒 Чешские хоккейные игры продолжаются! Сегодня наша сборная сыграет второй матч на турнире из запланированных трёх — и он начнётся уже в 15:00 по мск: https://t.co/1sBLWz4VJk— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
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Состав на игру объявим позже, не переключайтесь 🤗
⠀#снамироссия pic.twitter.com/SYm61s6Re5
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Россия - Финляндия, который пройдет в рамках второго тура Чешских игр, заключительного тура Еврохоккейтура!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!