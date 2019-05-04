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Россия - Финляндия. Онлайн

Россияне проводят второй матч на заключительном этапе Еврохоккейтура

Россия - Финляндия. Онлайн
Хоккеист сборной России Евгений Малкин
Фото: epa/vostock-photo

Россияне лидируют в общем зачете турнира

Наши готовятся к игре

Состав сборной России:

В случае победы сборная России досрочно выиграет Еврохоккейтур, за что ей большое спасибо

Сборная России лидирует в турнирной таблице общего зачета, у нее 19 очков. Далее идут Финляндия (16), Швеция (14), Чехия (11). 

Ранее сборная России уступила Швеции со счетом 4:6, а Финляндия взяла верх над Чехией - 3:2.

Матч пройдет в Чехии сегодня и стартует в 15:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча Россия - Финляндия, который пройдет в рамках второго тура Чешских игр, заключительного тура Еврохоккейтура!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

хоккей Еврохоккейтур

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