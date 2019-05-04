Россия - Финляндия. Онлайн

🥅🏒 Чешские хоккейные игры продолжаются! Сегодня наша сборная сыграет второй матч на турнире из запланированных трёх — и он начнётся уже в 15:00 по мск: https://t.co/1sBLWz4VJk

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Состав на игру объявим позже, не переключайтесь 🤗

⠀#снамироссия pic.twitter.com/SYm61s6Re5