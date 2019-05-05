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Сборная России досрочно выиграла Еврохоккейтур

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сборная России стала победителем Еврохоккейтура, о чем стало известно после поражения Финляндии от Швеции в матче Чешских игр.

Встреча третьего тура Чешских игр, заключительного этапа Еврохоккейтура, завершилась победой Швеции над Финляндией со счетом 2:1.

За тур до финиша у лидировавших в общем зачете России и Финляндии было по 19 очков, однако россияне имели преимущество по дополнительным показателям. Теперь исход матча против Чехии в воскресенье (начало – 19:00 мск) не повлияет на позиции сборной России в общем зачете.

Что касается Швеции, она, набрав 17 очков, занимает третье место. У Чехии перед матчем с россиянами 14 очков.

Сборная России в восьмой раз стала победителем Еврохоккейтура. Наиболее титулованный участник турнира – Финляндия (9 побед). Швеция выигрывала турнир три раза, Чехия – два.

Еврохоккейтур проводится с сезона-1996/97 с участием четырех европейских сборных – России, Финляндии, Швеции, Чехии. В каждой из этих стран по ходу сезона проводится по одному этапу в рамках турнира.

В нынешнем сезоне Еврохоккейтура россияне выиграли Кубок Карьяла в Финляндии и домашний Кубок Первого канала. Что касается чешского этапа, то к настоящему моменту сборная России проиграла два матча - Швеции (4:6) и Финляндии (0:3). Однако запас очков позволил ей сейчас стать итоговым победителем турнира.

хоккей Еврохоккейтур

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