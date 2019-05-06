Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии

Футболист Александр Кокорин в Пресненском районном суде Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к срокам до 1,5 лет колонии общего режима полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по делу о драках в Москве, передал корреспондент в понедельник "Интерфакса".

"Прошу назначить Мамаеву наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, (...) Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - заявила прокурор Светлана Тарасова в прениях сторон по делу спортсменов в понедельник.

"Оснований для условного наказания или назначения наказания "ниже низшего" подсудимым сторона государственного обвинения не усматривает", - отметила прокурор.

Для брата петербургского футболиста - Кирилла - прокурор попросила 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Еще одного фигуранта дела - Александра Протасовицкого - гособвинитель попросила приговорить к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Дело Кокорина и Мамаева

Мамаева, братьев Кокориных и их приятеля Протасовицкого обвиняют в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей, которые произошли в Москве утром 8 октября 2018 года. Первая случилась у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской.

Спортсмены частично признали вину, однако категорически отрицают, что действовали из хулиганских побуждений.

С октября 2018 года фигуранты находятся под арестом.