Медведев проиграл в первом круге теннисного турнира в Мадриде

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от аргентинца Гидо Пельи в стартовом раунде проходящего в Мадриде турнира серии "Мастерс" Mutua Madrid Open-2019.

Результат встречи – 6:2, 1:6, 6:3 в пользу аргентинца. Продолжительность игры составила 1 минуту 44 секунды.

Счет по победам в личных встречах в официальных матчах стал 2-0 в пользу Пельи.

Накануне путевку во второй круг турнира в Мадриде завоевал россиянин Карен Хачанов, одолевший испанского теннисиста Хауме Мунара.

Призовой фонд соревнования составляет 7 млн 279 тыс. 270 евро.