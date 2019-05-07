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Чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехии Свобода покончил с собой

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года.

Как сообщает чешская газета Hokej, спортсмен покончил с собой, находясь у себя дома в Пардубице.

Адам Свобода в составе сборной Чехии выиграл чемпионат мира-2005, а год спустя стал обладателем серебряной медали ЧМ. На клубном уровне выступал как в Чехии, так и за рубежом, включая российские клубы "Лада" (Тольятти) и "Авангард" (Омск). Игровую карьеру завершил в 2017 году в казахстанской команде "Бейбарыс".

Информацию, не раскрывая подробности, подтвердил на своем сайте клуб "Пардубице", в составе которого Свобода провел 318 матчей.

хоккей

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