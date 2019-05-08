У мужского чемпионата России по волейболу появился новый чемпион

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Кемеровский "Кузбасс" дома обыграл "Зенит-Казань" в четвертом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Встреча закончилась со счетом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23).

Таким образом, кемеровчане выиграли серию со счетом 3- 1 и завоевали титул сильнейшей команды России.

"Кузбасс" стал чемпионом России впервые. Действующим победителем турнира являлся казанский "Зенит", он же - самый титулованный его участник: 10 триумфов. Клуб из столицы Татарстана впервые выиграл "золото" чемпионата в сезоне сезона-2006/07, когда еще играл под названием "Динамо-Таттрансгаз". Остальные чемпионаты он выигрывал с сезона-2008/09 с перерывом в сезоне-2012/13, когда победителем стало "Белогорье" (Белгород).