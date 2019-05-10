Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) дисквалифицировал нападающего клуба "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара на три матча за удар болельщика, сообщает пресс-служба FFF в пятницу.

Кроме того, форвард отстранен на две игры условно.

Инцидент с участием бразильца произошел 28 апреля по окончании финального матча Кубка Франции против "Ренна", в котором ПСЖ потерпел поражение в серии пенальти. Футболисты ПСЖ поднимались по трибунам стадиона, Неймар, среагировав на реплику одного из фанатов, остановился и после короткого диалога, ударил ему в лицо. Болельщик, как ни в чем не бывало, продолжил наблюдать за "шествием" игроков.

Как сообщалось, болельщик выкрикивал оскорбительные высказывания, причем – не только в адрес Неймара. На ролике, который выложил в интернете один из очевидца происходящего, видно, что фанат привлек к себе внимание не только бразильца.

Сам болельщик, его зовут Эдуард, утверждал, что не оскорблял игроков ПСЖ. "Я просто сказал игрокам, что они никакие", - приводит слова Эдуарда L"Equipe.

Финал Кубка Франции прошел на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. К середине первого тайма "Пари Сен-Жермен" вел в счете с преимуществом в два мяча, причем один из голов провел Неймар. Незадолго до перерыва "Ренн" сократил отставание благодаря автоголу защитника ПСЖ Пренеля Кимпембе, а в середине второго тайма сравнял счет.

Неприятности поджидали ПСЖ и в дополнительное время: на 118-й минуте был удален один из лидеров команды Килиан Мбаппе. В серии пенальти победил "Ренн" – 6:5.

Дисквалификация Неймара означает, что он пропустит три оставшихся матча ПСЖ в чемпионате Франции. Правда, на турнирные амбиции клуба это никак не повлияет: "Пари Сен-Жермен" досрочно завоевал очередное золото чемпионата.

Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года. Парижскому клубу пришлось заплатить за него за 222 млн евро, что стало мировым трансферным рекордом.