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Финляндия победила Канаду на ЧМ по хоккею

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение национальной команде Канады в матче первого тура группового этапа на стартовавшем в пятницу Словаки чемпионате мира.

Встреча, прошедшая в Кошице, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу финнов.

Таким образом, Финляндия занимает промежуточное первое место в группе В.

Ранее сообщалось, что группе А Россия победила Норвегию со счетом 5:2.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

хоккей ЧМ по хоккею

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