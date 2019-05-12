ЧМ по хоккею. Россия - Австрия
Хоккеисты сборной России продолжают турнирный путь на чемпионате мира в Словакии
Матч второго тура ЧМ проходит в Братиславе
Состав сборной России на матч с Австрией:
А вот и состав на игру с австрийцами. #снамироссия pic.twitter.com/vBqypw99ua— Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2019 г.
В первом матче сборная России добилась победы над Норвегией со счетом 5:2. Австрийская же команда уступила Латвии - с таким же, кстати, счетом.
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 13:15 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Австрии!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!