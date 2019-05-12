Поиск

ЧМ по хоккею. Россия - Австрия

Хоккеисты сборной России продолжают турнирный путь на чемпионате мира в Словакии

ЧМ по хоккею. Россия - Австрия
Хоккеисты сборной России на ЧМ
Фото: Reuters

Матч второго тура ЧМ проходит в Братиславе

Состав сборной России на матч с Австрией:

В первом матче сборная России добилась победы над Норвегией со счетом 5:2. Австрийская же команда уступила Латвии - с таким же, кстати, счетом.

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Братиславе и начнется в 13:15 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Австрии!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2018/19

"Сочи" и "Тамбов" вышли в Российскую премьер-лигу

Российская премьер-лига-2018/19

"Локомотив" разгромил "Рубин" в 28-м туре РПЛ

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Россия победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Российская премьер-лига-2018/19

"Анжи" проиграл "Арсеналу" и лишился шансов остаться в РПЛ

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

ЧМ по хоккею. Россия - Норвегия

Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');