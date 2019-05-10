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Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сборная Словакии по хоккею добилась победы над национальной командой США в матче первого тура группового этапа домашнего чемпионата мира.

Результат встречи, прошедшей в Кошице в пятницу, - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу Словакии. Набрав 3 очка, словаки вышли на первое место группы А, опережая по дополнительным показателям Финляндию (победила в пятницу Канаду).

В матче группы В Чехия со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) победила в Братиславе действующего чемпиона мира, Швецию, и вместе с Россией делит первое место. Ранее россияне с аналогичным счетом победили Норвегию.

хоккей ЧМ по хоккею

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