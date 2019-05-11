Чехия забросила 7 шайб Норвегии на ЧМ, Финляндия победила Словакию

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сборная Чехии по хоккею добилась крупной победы над национальной командой Норвегии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 7:2 (3:1, 2:0, 2:1) в пользу чешских хоккеистов.

Сборная Чехии набрала 6 очков и занимает первое место в группе В. По 3 очка набрали Швейцария, Россия и Латвия, которые, в отличие от чехов, сыграли лишь по одному матчу. Не набрали баллов Швеция, Австрия, Италия (провели по одной игре), а также Норвегия (сыграла два матча).

Сборная России в первом туре победила Норвегию со счетом 5:2, во втором туре в воскресенье сыграет с Австрией.

В группе А единоличное лидерство захватила команда Финляндии, которая во втором туре в Кошице победила хозяев турнира, словацких хоккеистов – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). В активе финнов 6 очков. Далее идут Германия, Словакия (по 3), Дания (2), Франция (1), Канада, Великобритания, США (очков не набрали). В этой группе все, кроме Финляндии и Словакии, сыграли по одному матчу.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.