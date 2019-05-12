Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.
Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу сборной России.
В ее составе голы провели Евгений Дадонов (дважды, в первом случае - в большинстве), Никита Кучеров, Иван Телегин, Илья Ковальчук.
"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
Это вторая победа россиян на турнире, ранее они победили Норвегию со счетом 5:2.
Команда Ильи Воробьева набрала 6 очков и делит в группе В первое место с командой Чехии – следующим соперником россиян на турнире. Матч Россия – Чехия пройдет в понедельник и стартует в 17:15 мск.
Также сборной России предстоит сыграть с Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.
В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.
ЧМ финиширует 26 мая.