Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

Хоккеисты Иван Телегин (Россия) и Михаэль Раффль (Австрия) Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу сборной России.

В ее составе голы провели Евгений Дадонов (дважды, в первом случае - в большинстве), Никита Кучеров, Иван Телегин, Илья Ковальчук.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Это вторая победа россиян на турнире, ранее они победили Норвегию со счетом 5:2.

Команда Ильи Воробьева набрала 6 очков и делит в группе В первое место с командой Чехии – следующим соперником россиян на турнире. Матч Россия – Чехия пройдет в понедельник и стартует в 17:15 мск.

Также сборной России предстоит сыграть с Италией, Латвией, Швейцарией и Швецией.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.