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Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту в Барселоне пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, финишировал девятым

Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета, теперь в его активе 112 очков. В воскресенье он заработал 26 баллов: 25 очков за победу на этапе + 1 балл – за лучший круг.

На втором месте находится Боттас (105), на третьем – Ферстаппен (66).

У Квята теперь 3 очка, он делит 15-16-е места с напарником по Toro Rosso, тайско-британским гонщиком Александром Албоном.

автоспорт Формула-1

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