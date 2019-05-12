Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, стал победителем Гран-при Испании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту в Барселоне пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
BREAKING: It's win No. 3 of 2019 for @LewisHamilton and a fifth straight 1-2 finish for Mercedes! 👏👏👏 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/JgxvKKthX3— Formula 1 (@F1) May 12, 2019
Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, финишировал девятым
Хэмилтон вышел в лидеры общего зачета, теперь в его активе 112 очков. В воскресенье он заработал 26 баллов: 25 очков за победу на этапе + 1 балл – за лучший круг.
На втором месте находится Боттас (105), на третьем – Ферстаппен (66).
У Квята теперь 3 очка, он делит 15-16-е места с напарником по Toro Rosso, тайско-британским гонщиком Александром Албоном.