Канада забросила восемь шайб в ворота Великобритании на ЧМ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады добились первой победы на ЧМ-2019 в Словакии, разгромив национальную команду Великобритании.

Матч второго тура группы А завершился со счетом 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) в пользу канадцев.

Ранее Канада потерпела поражение от Финляндии – 1:3.

Турнирная таблица группы А после второго тура выглядит следующим образом: 1.Финляндия – 6 очков, 2.Германия – 6, 3.Канада – 3, 4.США – 3. 5.Словакия – 3, 6.Дания – 2, 7.Франция – 1, 8.Великобритания – 0.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.